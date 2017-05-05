Путин допустил подачу Россией заявки на Олимпиаду-2028

Не исключено, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года. Об этом президент страны Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы британского журналиста и историка Олимпийских игр Дэвида Миллера. Выдержки из интервью приводит Associated Press.

По словам Путина, речь может идти не только о Москве. «Не только столица нашей страны, но ряд других городов потенциально готовы провести летнюю Олимпиаду. Есть Сочи, конечно, но еще есть Санкт-Петербург, возможно, Казань. Мы не собираемся пока делать никаких конкретных заявлений», — подчеркнул он.

Комментируя допинговые скандалы вокруг российских спортсменов, Путин отметил, что в этой области произошли бесповоротные изменения. Президент подчеркнул, что нарушения в этой сфере недопустимы. «Мы сделаем все возможное, чтобы организовать эффективную и плодотворную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и МОК. Надеюсь, у них аналогичные намерения», — сказал президент.

Ранее заявление о возможном участии России в конкурсе на Олимпиаду сделал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.