Жуков допустил участие России в борьбе за право проведения Олимпиады-2028

Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2028 году. Об этом в пятницу, 13 января, «Р-Спорт» заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Он также отметил, что заявочный процесс на 2024 год завершен, столица летней Олимпиада-2024 будет выбрана из трех городов-кандидатов — Лос-Анджелеса, Парижа и Будапешта — в сентябре этого года в Лиме.

«Теперь можем подать заявку только на 2028 год. Но этот процесс начнется не раньше 2020 года. Сейчас трудно сказать. Но почему нет? Я считаю, вполне возможно попробовать», — добавил Жуков, отметив, что Игры могли бы принять Санкт-Петербург, Сочи или Казань.

Россия дважды принимала Олимпийские игры: летние проходили в Москве в 1980 году, зимние — в Сочи в 2014. О планах побороться за право принять ОИ-2028 заявляли Милан, Доха и австралийский Брисбен.