Мутко назвал призыв UKAD отстранить россиян от участия в ОИ-2018 удивительным

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко удивился призыву главы Антидопингового агентства Великобритании (UKADA) Дэвида Кенворти отстранить отечественных спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

«Это вообще меня поражает. У меня здесь будет несколько встреч на эту тему. Мы платим колоссальные деньги Британской антидопинговой организации, они уже год нас контролируют и за год почему-то не увидели никакой специальной программы», — рассказал Мутко, отметив, что в таком случае это агентство можно заменить на другое.

«Если они в нас не верят, то зачем вообще (нужно), чтобы она нас контролировала», — подчеркнул чиновник. Говоря о вероятности отстранения сборной России от участия в Олимпиаде 2018 года, Мутко отметил, что с правовой точки зрения никаких сомнений в участии россиян нет.

«Потому что у нас команда, которая сегодня открыта и находится у всех на виду. И все предыдущие годы до Олимпиады в Сочи была открыта», — подвел итог вице-премьер.

7 января Кенворти, комментируя данные второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в Играх 2018 года. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, не отстранив всю российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро летом 2016 года.