Футболист сборной Бельгии нелепо отпраздновал гол и разошелся на мемы

Нападающий Бельгии Миши Батшуайи неудачно отпраздновал гол партнера по команде Аднана Янузая в ворота англичан во время последнего матча группового этапа чемпионата мира. Фото футболиста появились в Twitter Eurosport.

Сразу после гола Батшуайи взял мяч в руки и хотел эффектно добить его в ворота, отпраздновав результативное действие команды. Однако вместо этого форвард попал в штангу, от которой мяч отскочил в лицо футболисту.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на этот эпизод.

Про отношения форварда со штангой пошутил и партнер по сборной, хавбек Аксель Витсель. «Парни, между ними все в порядке», — написал он.

Сам Батшуайи также с юмором отреагировал на курьезный эпизод, написав: «Знал, что охренею, стоит мне зайти в упоминания [в Twitter]. Ну почему я такой тупой?»

28 июня сборная Бельгии обыграла команду Англии со счетом 1:0 и стала лидером группы G. В плей-офф бельгийцы встретятся с Японией. Матч состоится 2 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

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