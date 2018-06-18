Ставший мемом бюст Роналду исчез из португальского аэропорта

В аэропорту португальского острова Мадейра заменили ставший мемом бюст нападающего национальной сборной Криштиану Роналду на новый. Об этом сообщает Daily Mail.

Скульптуру обновили 17 июня. Инициатором выступила семья футболиста. Кто является автором нового бюста, не сообщается.

Несмотря на то что новая скульптура более реалистична, не все болельщики довольны ее установкой. Фанаты Роналду даже создали петицию с требованием вернуть старый бюст. В тексте петиции уточняется, что он является достопримечательностью острова, и его замена недопустима.

Роналду является уроженцем Мадейры. Вместе с родителями он жил на острове до двенадцати лет.

В 2017 году островному аэропорту было присвоено имя Роналду, и в честь этого в терминале установили бюст игрока. Автором произведения стал непрофессиональный скульптор Мануэль Сантуш, который ранее работал там уборщиком. Скульптура Роналду превратилась в мем из-за отдаленного сходства с внешностью нападающего. В изображении Сантуша футболист криво улыбается, один его глаз значительно больше другого.

15 июня нападающий оформил хет-трик в ворота испанцев в первом матче сборной Португалии на чемпионате мира в России. Встреча закончилась вничью (3:3). Роналду стал четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить на четырех турнирах.

Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля. Сборная Португалии в рамках группового этапа также встретится с командами Марокко и Ирана.

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