Роналду дождался похожего на себя бюста

В музее мадридского «Реала» появился бюст нападающего команды и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание 101 Great Goals.

Автором работы стал 52-летний Хосе Антонио Наварро Артеага. На создание скульптуры футболиста Артеагу вдохновил сын, который является большим поклонником Роналду. Бюст установили в музее 2 ноября, однако форвард не смог присутствовать на мероприятии, связанном с его открытием.

В марте 2017 года в терминале международного аэропорта португальского острова Мадейра уже был установлен памятник португальцу. Изваяние стало объектом многочисленных шуток и было высмеяно из-за несхожести с Роналду.

32-летний португалец является лучшим игроком по версии Международной федерации футбола 2017 года. В составе «Реала» нападающий выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира.