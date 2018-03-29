Автор неудачного бюста Роналду попробовал еще раз

Скульптор Мануэл Сантуш, который в 2017 году презентовал бюст нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, представил новую версию статуи. Об этом сообщает Bleacher Report.

«Я сделал бюст еще раз, чтобы показать людям, что я не такой, каким меня выставляют СМИ. Честно говоря, мне нравился первый вариант моей работы, я гордился им. Сейчас немного беспокоюсь, но после того, через что я и моя семья прошли год назад, мне уже ничто не страшно», — рассказал Сантуш.

В марте 2017 года Сантуш уже представлял памятник футболисту. Он был установлен в терминале международного аэропорта португальского острова Мадейра. Бюст стал объектом многочисленных шуток и был высмеян из-за несхожести с футболистом. После этого другой скульптор, Хосе Антонио Наварро Артеага, создал более похожую скульптуру, которую установили в музее мадридской команды.

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