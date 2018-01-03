Страшную статую ганского футболиста окрестили худшей вещью 2018 года

Статуя бывшего полузащитника сборной Ганы Майкла Эссьена, которая появилась на родине футболиста, ужаснула пользователей Twitter.

Юзеры окрестили скульптуру худшей вещью 2018-го года. Кто-то поклялся, что за всю свою жизнь не видел ничего хуже, чем изваяние Эссьена.

«Сейчас только третье января, но это, вероятно, самая ужасная вещь, которую вы увидите за этот год».

«Статуя Майкла Эссьена была сделана в Гане, и хуже этого вы в жизни ничего не видели».

«Статуя Майкла Эссьена в Гане. Зачем люди делают это? Чем Эссьен это заслужил?»

Изваяние напомнило многим бюст нападающего Криштиану Роналду, который появился в марте у терминала международного аэропорта на португальском острове Мадейра.

«Забудьте про статуи Роналду и Марадоны! Скульптура Эссьена будет сниться вам вас весь 2018-й».

«После Криштиану Роналду настала очередь Эссьена получить свою статую».

Эссьен провел за сборную Ганы 58 матчей. В последний раз он выходил на поле в майке национальной команды в 2014 году. 35-летний полузащитник вместе с лондонским «Челси» побеждал в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

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