В сети высмеяли статую Марадоны

В индийском городе Калькутта открыли памятник аргентинскому футболисту Диего Марадоне. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, статуя изображает 25-летнего Марадону с кубком мира в руках, обладателем которого он стал на мундиале 1986 года в Мексике в составе сборной Аргентины.

Журналист Петер Коатес разместил фото статуи в Twitter-аккаунте. «Приятно видеть, что тот парень, что создал бюст Роналду, все еще в деле», — пошутил он, вспомнив установленный в аэропорту Мадейры бюст нападающего «Реала» Криштиану Роналду, чей вид также стал поводом для шуток.

Пользователи соцсети предположили, что скульптура больше напоминает бывшего тренера сборной Англии по футболу Роя Ходжсона, экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ларри Берда, актера Патрика Даффи или чью-то бабушку.

В 1999-м Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. В 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.

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