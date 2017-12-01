Поучаствовавший в жеребьевке Марадона разошелся на мемы

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона, принявший участие в жеребьевке финальной стадии чемпионата мира —

2018 в России, разошелся на мемы.

Марадона, с упоением смотрящий на листок с надписью Колумбия, порадовал пользователей Twitter.

— La Russie parle (@Russia_calls) 01 декабря 2017, 15:30

Жеребьевка прошла в пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце. Мероприятие провели российская телеведущая Мария Командная и бывший английский футболист Гари Линекер. В соперники сборной России достались команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные.