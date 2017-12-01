Черчесов после жеребьевки рассказал о доставших Россию уругвайцах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал жеребьевку группового этапа чемпионата мира-2018, по итогам которой его команде достались в соперники Уругвай, Саудовская Аравия и Египет. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Нельзя сказать после жеребьевки, доволен я или нет. Эмоции как до, так и сейчас одинаковые. Улыбнулся, когда вытянули Уругвай, потому что они просили нас провести контрольный матч, а мы все никак не соглашались. Они нас преследовали и все равно достали», — сказал Черчесов.

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Тренер также признался, что не изучал команды Египта и Саудовской Аравии. «Не знаю ни одну команду, так как ни с одной из них ни разу не встречались, за ними специально не смотрел. Знаю, что в сборной Египта играет [Мохамед] Салах, буду наблюдать за ним в матче "Ливерпуль" — "Спартак". У Уругвая есть [Эдинсон] Кавани и [Луис] Суарес, но это все лишь имена», — сказал он.

Жеребьевка прошла в пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце. Мероприятие провели российская телеведущая Мария Командная и бывший английский футболист Гари Линекер.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные.