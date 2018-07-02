Определился соперник Бразилии по четвертьфиналу чемпионата мира

Сборная Бельгии одержала победу над командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 2 июля и завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийцев. Счет на 48-й минуте встречи открыл полузащитник Генки Харагути. На 52-й минуте преимущество увеличил хавбек Такаси Инуи. На 70-й минуте бельгийский защитник Ян Вертонген сократил отставание европейской команды. Счет на 75-й минуте встречи сравнял полузащитник Маруан Феллайни. Победу сборной Бельгии принес хавбек Насер Шадли.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с Бразилией, обыгравшей 2 июля Мексику со счетом 2:0.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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