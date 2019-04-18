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Соперник сборной России по отбору на Евро-2020 лишился тренера

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Специалист Алекс Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии. Об этом сообщается на сайте Шотландской футбольной ассоциации.

«Увы, выступления и результаты за прошедший год, особенно проигрыш в Казахстане, указывают на отсутствие должного прогресса. Мы верим, что команда способна на большее», — заявил глава ассоциации Йэн Максвелл.

Помимо 60-летнего наставника, своих постов лишились и помощники Маклиша — Стиви Вудс, Джеймс Макфадден и Питер Грант. Имя нового тренера сборной Шотландии пока неизвестно.

Под руководством Маклиша шотландцы неудачно начали квалификацию к чемпионату Европы-2022, разгромно уступив сборной Казахстана (0:3). В следующем матче британцы обыграли Сан-Марино со счетом 2:0. Маклиш возглавлял национальную команду с февраля 2018-го. Ему удалось привести сборную Шотландии к статусу сильнейшей в группе Лиги наций.

В отборе на чемпионат Европы Шотландия выступает в группе I. Помимо Казахстана и Сан-Марино, британской команде противостоят сборные Бельгии, России и Кипра. Первый матч против россиян шотландцы проведут в сентябре 2019-го.

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