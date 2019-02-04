Четыре матча Евро-2020 обойдутся России в полтора миллиарда рублей

Более полутора миллиардов рублей будет потрачено на проведение в Санкт-Петербурге четырех матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы заседания рабочей группы совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта по совершенствованию законодательства в этой области.

Общая сумма, необходимая на организацию матчей, составит 1,594 миллиарда рублей. Из них 655,96 миллиона пойдет на обеспечение безопасности, 376,4 миллиона будет выделено на функционирование локального оргкомитета: 144,18 миллиона — на зарплаты сотрудникам, еще 15,7 миллиона — на аренду помещений.

Также зрителям, организаторам и волонтерам будет предоставлен бесплатный проезд в дни проведения матчей — на это будет потрачено 129,36 миллиона рублей. Расходы на волонтерскую программу составят 134,73 миллиона, эксплуатацию временной инфраструктуры — 12,36 миллиона рублей.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи финальной стадии примут 12 европейских городов — такая схема проведения турнира будет использована впервые. В Санкт-Петербурге состоятся три игры группового этапа и четвертьфинал. Летом 2018-го здесь проходили матчи чемпионата мира.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.

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