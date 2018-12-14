Разрушавшие стадион «Зенита» бакланы оказались вымыслом чиновника

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал историю с бакланами, которые разрушали крышу стадиона «Газпром Арена». Слова чиновника приводит «Фонтанка».

Албин рассказал, что в августе 2017 года между Смольным и фанатами «Зенита» были напряженные отношения, в частности, болельщики готовили против чиновников «неприятные кричалки». В то же время власти хотели создать позитивный образ вокруг стадиона и показать, что он лучший в стране.

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В итоге вице-губернатор решил сказать, что причиной протекания крыши арены стали бакланы. Он отметил, что проблема реальна: птицы своим мощным клювом действительно способны повредить светоотражающую пленку. «Предыдущий подрядчик не предусмотрел от них защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», — заявил Албин.

История, которую чиновник рассказал в августе 2017 года, стала мемом. Позднее баклан был назван символом стадиона, который тогда назывался «Крестовский».

Арену сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно увеличивалась и в итоге приблизилась к 50 миллиардам рублей.

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