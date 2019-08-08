«Зенит» избавился от не забивавшего с ноября нападающего

Санкт-петербургский «Зенит» объявил об уходе нападающего Антона Заболотного. Об этом сообщается на сайте клуба.

Форвард подписал контракт с «Сочи», выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ). Договор рассчитан на два года. Летом Заболотный был переведен в состав «Зенита-2».

Спортсмен выступал за основной состав петербуржцев с декабря 2017-го. В общей сложности он провел за команду 44 матча и забил четыре гола. В последний раз ему удалось отличиться в ноябре 2018-го. В составе «Зенита» Заболотный стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

Этим летом из «Зенита» в «Сочи», помимо Заболотного, ушли еще пять футболистов. Клуб был основан в 2018 году на базе расформированного петербургского «Динамо».

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