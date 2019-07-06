Названы машины футболистов «Зенита»

Футболисты петербургского «Зенита» отдают предпочтение автомобилям марок Mercedes и Porsche. К такому выводу пришли журналисты «Фонтанки».

Большинство игроков сине-бело-голубых ездят на машинах этих производителей. Генеральный директор клуба Александр Медведев, тренер Анатолий Тимощук, форвард Артем Дзюба, а также защитники Ярослав Ракицкий и Игорь Смольников передвигаются на Mercedes-Benz S 63. Михаил Кержаков, Антон Заболотный и Александр Анюков владеют Porsche Cayenne.

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси ездит на Lamborghini Huracan, который он купил у своего соотечественника Леандро Паредеса, минувшей зимой перешедшего в «Пари Сен-Жермен». Еще один аргентинец, Эмануэль Маммана, предпочел Ferrari 458 Italia.

В мае сообщалось, что за календарный год «Зенит» потратил на зарплаты игрокам и персоналу восемь миллиардов рублей. По сравнению с предыдущим годом финансирование клуба возросло почти на полтора миллиарда. Спонсором сине-бело-голубых является компания «Газпром».

В минувшем сезоне футболисты «Зенита» стали чемпионами России. В следующем сезоне команда Сергея Семака сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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