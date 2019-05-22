Названа сумма зарплат персонала и футболистов «Зенита» за год

За год санкт-петербургский «Зенит» потратил на зарплаты игрокам и персоналу восемь миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Для сравнения автор поста приводит годовой бюджет грозненского «Ахмата», равный двум миллиардам рублей. Отмечается, что с прошлого года финансирование петербургского клуба выросло почти на полтора миллиарда. Спонсором клуба является компания «Газпром».

В составе «Зенита» выступает самый высокооплачиваемый футболист Российской премьер-лиги (РПЛ). Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио зарабатывает 6,5 миллиона евро в год. До его трансфера лидером чемпионата по зарплате был также игрок «Зенита» — Леандро Паредес (его зарплата оценивалась в пять миллионов евро в год). Зимой 2019-го он перешел в «Пари Сен-Жермен».

«Зенит» досрочно обеспечил себе золотые медали РПЛ. 4 мая команда Сергея Семака сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и стала недосягаема для преследователей. «Зенит» в пятый раз стал чемпионом России.

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