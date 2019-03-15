«Зенит» вылетел из Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Вильярреалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голами отметились Жерар Морено (29-я минута) и Карлос Бакка (47-я). Защитник «Зенита» Бранислав Иванович на первой добавленной минуте сумел забить гол престижа.

В первом матче в Санкт-Петербурге «Зенит» также потерпел поражение - 1:3. По итогам двух матчей российский клуб выбыл из розыгрыша турнира.

14 марта «Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и также вылетел из турнира.

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