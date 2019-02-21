Новичок «Зенита» вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Счет на четвертой минуте встречи открыл полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев. На 37-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Сердар Азмун. На 43-й минуте голом отметился хавбек «Фенербахче» Мехмет Топал. Во втором тайме еще одним голом отличился Азмун (76-я минута).

Иранский форвард перешел в «Зенит» из «Рубина» в это зимнее трансферное окно. В этом матче он впервые появился в стартовом составе петербургского клуба.

Первая встреча между «Зенитом» и «Фенербахче» завершилась победой турок со счетом 1:0. На 43-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак не реализовал пенальти.

Еще один российский клуб — «Краснодар» — в первом матче плей-офф турнира сыграл безголевую ничью с немецким «Байером». Ответный матч пройдет в Леверкузене и начнется в 23:00 по московскому времени.

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