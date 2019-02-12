Ведущий «Эха Москвы» обрушился на «Зенит» и назвал его газпромовским болотом

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Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман в эфире программы «Футбольный клуб» обрушился с критикой на петербургский «Зенит».

Журналист отреагировал на сообщение одного из пользователей и назвал «Зенит» «бомжатным». «Вы в своем бомжатнике сидите — и сидите в своем болоте, в своем зенитном газпромовском болоте», — возмущался он.

Вместе с ним эфир вел Василий Уткин. Он пытался спорить с Бунтманом, но тот продолжал говорить о ненависти к сине-бело-голубым. «Газпромовское зенитовское болото. Ненавижу больше всех. Люблю одного человека — Сергея Семака. Я всю жизнь говорю, как я ненавижу "Зенит" всей своей душой, которая у меня есть», — добавил он.

«Эхо Москвы» входит в состав холдинга «Газпром-медиа». Спонсором «Зенита» также является «Газпром».

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