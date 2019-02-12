«Зенит» не забил пенальти и проиграл в плей-офф Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл турецкому «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 12 февраля, в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 21-й минуте забил нападающий турецкой команды Ислам Слимани. На 43-й минуте в ворота «Фенербахче» был назначен пенальти, который не сумел реализовать полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак.

Ответная встреча между командами пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. Она начнется в 20:55 по московскому времени.

Еще один российский клуб — «Краснодар» — начнет выступление в Лиге Европы 14 февраля. Краснодарская команда встретится с немецким «Байером».

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