«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по плей-офф Лиги Европы

Российские клубы «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы. О результатах жеребьевки сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Петербургская команда под руководством Сергея Семака проведет два матча с турецким «Фенербахче». «Краснодару» будет противостоять леверкузенский «Байер».
Остальные пары плей-офф выглядят следующим образом:
«Арсенал» (Англия) — БАТЭ (Белоруссия),
«Бенфика» (Португалия) — «Галатасарай» (Турция),
«Бетис» (Испания) — «Ренн» (Франция),
«Челси» (Англия) — «Мальме» (Швеция),
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Виктория» (Чехия),
«Динамо» Киев (Украина) — «Олимпиакос» (Греция),
«Айнтрахт» (Германия) — «Шахтер» (Украина),
«Генк» (Бельгия) — «Славия» (Чехия),
«Интер» (Италия) — «Рапид» (Австрия),
«Наполи» (Италия) — «Цюрих» (Швейцария),
«Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия),
«Севилья» (Испания) — «Лацио» (Италия),
«Валенсия» (Испания) — «Селтик» (Шотландия),
«Вильярреал» (Испания) — «Спортинг» (Португалия).
Еще один представитель России, московский «Спартак» не сумел преодолеть групповой этап турнира. В своем квартете красно-белые заняли последнее место.
Ранее 17 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.