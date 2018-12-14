Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

После завершения группового этапа Лиги Европы стали известны все участники плей-офф турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В 1/16 финала выступят: «Байер» (Германия), «Цюрих» (Швейцария), «Ред Булл» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Зенит» (Россия), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Фенербахче» (Турция), «Арсенал» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Реал Бетис» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Австрия), «Айнтрахт» (Германия), «Лацио» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Динамо» Киев (Украина), «Ренн» (Франция), «Челси» (Англия), БАТЭ (Белоруссия).
Таким образом, Россию весной в Лиге Европы представят «Зенит» и «Краснодар». Жеребьевка 1/16 турнира состоится 17 декабря.