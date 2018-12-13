Российские клубы синхронно всухую проиграли испанским в Лиге Европы

Московский «Спартак» уступил «Вильярреалу», а «Краснодар» потерпел разгром от «Севильи» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские клубы проводили свои матчи в гостях. Красно-белые проиграли «Вильярреалу» со счетом 2:0. В матче со «Спартаком» в составе испанцев отличились Самуэль Чуквуезе (на 11-й минуте) и Карл Токо Экамбе (48-я).

«Севилья» праздновала крупную победу в матче с краснодарцами со счетом 3:0. Дублем в ворота Станислава Крицюка отметился Виссам Бен-Йеддер. Форвард отличился на 5-й и 10-й минутах матча. Третий гол на счету Эвера Банеги, реализовавшего пенальти на 49-й минуте.

Поражение оставило «Спартак» на последнем месте в квартете G и лишило шансов на участие в плей-офф. «Краснодар», несмотря на неудачу, сохранил вторую позицию в группе J и продолжит выступление в еврокубке весной.

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