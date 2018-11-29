«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Копенгаген» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 29 ноября, на стадионе «Крестовский» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил полузащитник петербуржцев Роберт Мак.

Таким образом, «Зенит» набрал 11 очков в группе С и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Еще один российский клуб — «Краснодар» — дома встречался с турецким клубом «Ахчисар». Матч завершился со счетом 2:1. На 24-й минуте голом отличился полузащитник турок Сержиньо Минейро. На 48-й хавбек «Краснодара» Юрий Газинский сравнял счет. На 57-й минуте нападающий россиян Ари установил окончательный счет во встрече.

«Краснодару» необходимо набрать очки в последнем туре Лиги Европы, чтобы выйти в плей-офф турнира. Но в случае, если бельгийский «Стандард» не выиграет у испанской «Севильи» в сегодняшнем матче (начало в 23:00 по московскому времени), то российская команда гарантированно выйдет в следующий раунд Лиги Европы.

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