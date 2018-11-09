«Зенит» остался без победы в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Бордо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 8 ноября, на стадионе «Стад де Бордо» и завершилась со счетом 1:1. На 35-й минуте полузащитник французской команды Франсуа Камано вывел команду вперед, реализовав пенальти. На 72-й минуте счет сравнял нападающий Антон Заболотный.

В первых трех матчах турнира «Зенит» сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (1:1), обыграл пражскую «Славию» (1:0) и «Бордо» (2:1).

В следующем туре сине-бело-голубые дома сыграют с «Копенгагеном». Матч состоится 29 ноября. Начало в 20:55 по московскому времени.

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