Спорт
 
Последние новости
Российскую ядерную «Мертвую руку» признали бесполезной
Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания за «предательство Родины»
Майнер из Балашихи задолжал энергетикам 30 миллионов за три месяца
ФСБ захотело «что-то делать» с радикализмом молодежи
Китайское телевидение доверило новости искусственному ведущему
Россия заявила о нежелании тратить время на анализ новых санкций США
Бывший президент Эквадора запросил убежище в Европе
Генсек Совета Европы забеспокоился о Ruxit
Рассел Кроу превратился в облысевшего толстяка
Новости партнеров

«Зенит» остался без победы в Лиге Европы

Перейти в «Мою Ленту»
Игроки «Зенита» и «Бордо»

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Бордо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 8 ноября, на стадионе «Стад де Бордо» и завершилась со счетом 1:1. На 35-й минуте полузащитник французской команды Франсуа Камано вывел команду вперед, реализовав пенальти. На 72-й минуте счет сравнял нападающий Антон Заболотный.

В первых трех матчах турнира «Зенит» сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (1:1), обыграл пражскую «Славию» (1:0) и «Бордо» (2:1).

В следующем туре сине-бело-голубые дома сыграют с «Копенгагеном». Матч состоится 29 ноября. Начало в 20:55 по московскому времени.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Зенит» на последних минутах вырвал победу в Лиге Европы
Гол Кокорина принес «Зениту» первую победу в Лиге Европы
«Зенит» упустил победу в первом матче в Лиге Европы
Другие материалы рубрики
Спорт00:11 8 ноября
Игорь Акинфеев

Волчий билет

ЦСКА пал перед «Ромой». Подвел Акинфеев
21:12 8 ноября

Трехкратного олимпийского чемпиона обвинили в педофилии

22:52 8 ноября

«Спартак» одержал первую победу в Лиге Европы

18:38 8 ноября

ПСЖ поделил игроков по цвету кожи

СпортПартнерский материал

Атака на Европу

Главные ставки на матчи российских клубов в еврокубках
12:28 1 ноября

Футболист почесался во время исполнения китайского гимна и был наказан

20:13 8 ноября

Юниоры «Зенита» устроили побоище друг с другом во время матча

16:05 8 ноября

Толпа болельщиков «Спартака» устроила проводы Каррере в аэропорту

Спорт00:54 7 ноября

Жалить как шмели

«Боруссия» ожила. Она снова сильнее всех
09:59 1 ноября

Баскетболист набрал 50 очков за матч и расплакался

14:07 8 ноября

Борца за чистоту спорта наказали за допинг

22:3631 октября

​Названа причина крушения вертолета владельца «Лестера»

Россия
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
Москалькова призвала международное сообщество помочь Вышинскому
Уральский мэр сбил ребенка и отделался штрафом в 1000 рублей
Чеченских мусульман кормили колбасой со свининой
Все материалы
Мир
Трамп, женщины и геи
Кто победил на выборах в Америке
Бывший президент Эквадора запросил убежище в Европе
Калифорнийский стрелок оказался ветераном-морпехом
Наполовину затонувший норвежский фрегат сняли на видео
Установлена личность расстрелявшего посетителей бара в Калифорнии
Точка кипения
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Фашизм пройдет
В этой стране власть взял любитель пыток и враг геев. Чем он плох для России?
Все материалы
Бывший СССР
Сказке конец
Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр Порошенко и Святослав ВакарчукВошли в роль
Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины
Бывший генсек НАТО посоветовал Белоруссии учиться демократии у Украины
Исламисты взбунтовались в таджикской колонии
Киевским гимназистам посоветовали учиться доблести у эсэсовцев
Все материалы
Экономика
Большой развод
Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства
Сказочное Бали
После запуска нового рейса авиакомпании «Россия» Индонезия стала ближе
Купили стабильность
Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением
Платежи россиян возьмут под контроль
Названы главные проблемы российской экономики
Главная реформа Трампа оказалась под угрозой
На открытом Путиным месторождении найден огромный алмаз
Все материалы
Силовые структуры
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды
Бандит-«цапок» попался на тюремных обедах с икрой и крабами
Семья преступника тратила на его роскошную жизнь миллионы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты привилегированные условия содержания бандита-«цапка» в колонии
У действовавшей в 20 регионах России банды изъяли тонну наркотиков
Предполагаемого убийцу женщины и ребенка задержали в Москве
В российских колониях запретят мобильную связь
Все материалы
Наука и техника
Ядерный привет
Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
J-10B выполнил «кобру Пугачева» и «кленовый лист»
Раскрыты новые возможности Су-57
Проход Су-57 на сверхмалой высоте попал на видео
США испытали оружие холодной войны
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевВолчий билет
ЦСКА пал перед «Ромой». Подвел Акинфеев
Трехкратного олимпийского чемпиона обвинили в педофилии
«Спартак» одержал первую победу в Лиге Европы
ПСЖ поделил игроков по цвету кожи
Юниоры «Зенита» устроили побоище друг с другом во время матча
Толпа болельщиков «Спартака» устроила проводы Каррере в аэропорту
Жалить как шмели
«Боруссия» ожила. Она снова сильнее всех
Все материалы
Культура
«Он видел, как Полина глотает сырые яйца»
Почему Толстой и Достоевский плевались от кокетства Тургенева
Скелеты Лос-Анджелеса
Кино недели: новая девушка с татуировкой дракона и как стать голливудским бомжом
С кистью на бульдозер
Его антисоветская выставка просуществовала три секунды и прогремела на весь мир
Великий притворщик
 
Рассел Кроу превратился в облысевшего толстяка
Солистка группы «Серебро» попала в больницу
Звезде «Друзей» предложили миллион долларов за съемку в порнопародии
Все материалы
Интернет и СМИ
Глаза не колет
Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
Чернокожую ведущую обмазали горячим шоколадом и пустили в эфир
Журналист устроил скандал в Белом доме и лишился аккредитации
Фотограф залез под юбку ничего не подозревающей модели и был обруган
Китайских нарушителей выследят по походке
Женщина рассказала о странной привычке принимать ванну и стала посмешищем
Престарелый пользователь Tinder потребовал в суде омолодить его
Все материалы
Ценности
Переобулись в воздухе
Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Пьяный ковбой
Что ел и пил Джордж Буш во время терактов 11 сентября и вторжения в Ирак
Неожиданный цвет стал новым трендом
Обидчик Бузовой придумал новый способ озолотиться
Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах
В России расширили функционал iPhone
Все материалы
Путешествия
«Рыбы здесь больше, чем воды»
Высохшее море, водка и огромные суслики: что россиянин нашел в Казахстане
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
Бортпроводники опозорили авиакомпанию и поплатились
Российская туристка погибла на Кипре
Заснувшего пассажира приняли за наркомана и вывезли из самолета
Самолет приземлился «на брюхо» и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Разозливший зрителей ролик с карабкающимся по склону медвежонком объяснили
Умерла самая быстрая женщина в мире
Японский затворник несколько недель прожил в одной квартире с трупом матери
Вор прыгнул в кишащую акулами воду и оторвался от погони
Все материалы
Видео: Мерседес за 18 млн
Самый дорогой Mercedes-купе в России — почему SLS AMG столько стоит?
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Лодкомобиль
Два в одном или как американцы создали идеальную плавающую машину
Самые популярные автомобили России
25 наиболее продаваемых машин российского рынка
Появилась фотография нового седана и хэтчбека Mazda3
Марка Genesis раскрыла первое изображение флагмана G90
В США среди хлама нашли редкий прокатный «Мустанг» из 60-х
Все материалы
Дом
Далеко и надолго
Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Ипотечные долги россиян признали безнадежными
Названы лучшие для автомобилистов города России
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости
Все материалы