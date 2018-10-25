«Зенит» на последних минутах вырвал победу в Лиге Европы

Санкт-Петербургский «Зенит» выиграл со счетом 2:1 в матче против «Бордо» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 25 октября, на стадионе «Крестовский» и завершилась со счетом 2:1. На 26-й минуте счет открыл нападающий французской команды Джимми Бриан. На 40-й минуте счет сравнял форвард Артем Дзюба. Во втором тайме победу «Зениту» принес гол полузащитника Далера Кузяева на 85 минуте матча.

В первом матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» сыграл вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1. Во втором матче обыграл пражскую «Славию» со счетом 1:0. Таким образом, «Зенит» набрал семь очков в группе C.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Бордо» на выезде. Матч состоится 8 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени.

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