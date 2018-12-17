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Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов

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Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В плей-офф будут сыграны следующие матчи:

«Шальке-04» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия),
«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия),
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция),
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Боруссия» (Германия),
«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания),
«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия),
«Аякс» (Нидерланды) — «Реал» (Испания),
«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).

Лига чемпионов возобновится 12 февраля. Уже 15 марта пройдет жеребьевка следующего этапа турнира: своих соперников узнают оставшиеся восемь команд. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.

Россию в групповом этапе турнира представляли столичные «Локомотив» и «ЦСКА». Оба клуба остались за бортом плей-офф. Победа армейцев в последнем туре над мадридским «Реалом» (3:0) не позволила россиянам занять даже третье место в группе, которое дает право на участие в плей-офф Лиги Европы.

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