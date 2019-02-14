«Краснодар» остался без победы в плей-офф Лиги Европы

Российский «Краснодар» сыграл вничью с немецким «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 14 февраля, в Краснодаре и завершилась со счетом 0:0. На 88-й минуте арбитр Давиде Масса отменил гол форварда немецкой команды Лукаса Аларио из-за игры рукой.

Ответная встреча между командами пройдет 21 февраля в Леверкузене. Она начнется в 20:55 по московскому времени.

Еще один российский клуб — санкт-петербургский «Зенит» — проиграл турецкому «Фенербахче» в первом матче плей-офф турнира. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу турок. Полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак в первом тайме не сумел реализовать пенальти.

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