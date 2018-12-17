Немецкий футбольный клуб испугался морозов в Краснодаре и оконфузился

Леверкузенский «Байер» отреагировал в Twitter-аккаунте на результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где немецкой команде предстоит встретиться с российским клубом «Краснодар».

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 17 декабря 2018, 12:22

«Байер» опубликовал фотографию стоящего на морозе персонажа сериала «Игра престолов» Джона Сноу и подписал ее словами: «Когда осознаешь, что нужно играть в России в феврале».

Позже члены немецкой команды добавили еще одно сообщение: «Вообще-то они находятся даже южнее, чем Леверкузен. Возможно, все будет не так уж и плохо для нас».

Пресс-служба красноярского клуба «Енисей» обратила внимание на твит леверкузенцев и написала: «Чуваки, Краснодар и Красноярск — это два разных города». Другие пользователи также намекнули «Байеру» на то, что Краснодар находится на юге России. «Извините, но вы не правы. В феврале в Краснодаре и около 15 градусов тепла бывает», — подытожил один из юзеров.

«Байер» встретится с «Краснодаром» на выезде 14 февраля, ответный матч состоится в Леверкузене 21 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



