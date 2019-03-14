«Краснодар» пропустил на 93-й минуте и лишился четвертьфинала Лиги Европы

«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На протяжении большей части матча команды не смогли распечатать ворота друг-друга. На 85-й минуте российский клуб вышел вперед, благодаря точному удару 19-летнего Магомед-Шапи Сулейманова. Этот мяч позволял «Краснодару» выходить в следующий раунд. Но на 93-й минуте «быки» пропустили ответный гол «Валенсии», отличился португальский форвард Гонсалу Гедеш.

В первом матче «Краснодар» уступил со счетом 1:2. Гол в гостях позволял российскому клубу выйти в следующий раунд с учетом минимальной победы в родных стенах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!