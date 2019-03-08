«Краснодар» вслед за «Зенитом» проиграл в Лиге Европы

Российский «Краснодар» проиграл испанской «Валенсии» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 февраля, на стадионе «Месталья» в Валенсии, и завершилась со счетом 2:1. Испанский нападающий Морено Родриго открыл счет на 12-й минуте и оформил дубль на 24-й минуте. Ответный гол на 63-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Ответный матч пройдет 14 марта в России.

В предыдущем раунде «Краснодар» обошел немецкий «Байер». Первый матч завершился безголевой ничьей, в Леверкузене команды также не выявили сильнейшего (1:1), однако российский клуб прошел дальше благодаря голу, забитому на выезде.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» также проиграл испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:3.

Финал турнира пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку, Азербайджан.

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