Гол в гостях вывел «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы

Российский «Краснодар» обыграл немецкий «Байер» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 февраля, в Леверкузене и завершилась со счетом 1:1. Счет на 84-й минуте встречи открыл полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. На 87-й минуте встречи счет сравнял хавбек Чарлес Арангис.

Первая встреча между командами завершилась безголевой ничьей.

Еще один российский клуб — санкт-петербургский «Зенит» — по итогам двухматчевого противостояния с турецким «Фенербахче» (0:1; 3:1) также вышел в 1/8 финала турнира.

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