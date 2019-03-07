«Зенит» на своем поле проиграл в плей-офф Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Трансляция велась на сайте телеканала «Матч ТВ».

Встреча прошла в четверг, 7 марта, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:3. Счет на 33-й минуте открыл Висенте Иборра. «Зенит» выровнял положение благодаря результативному действию Сердара Азмуна через две минуты. Во втором тайме испанцы забили дважды: Херар Морено отличился на 64-й минуте, Мануэль Морланес — на 71-й.

Ответный матч пройдет 14 марта в Испании.

В предыдущем раунде «Зенит» оказался сильнее турецкого «Фенербахче». Первый матч соперник выиграл со счетом 1:0, в ответной игре на своем поле питерцы оказались сильнее — 3:1.

Финал турнира пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку, Азербайджан.

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