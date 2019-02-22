«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

«Зенит» и «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы сыграют с испанскими «Вильярреалом» и «Валенсией» соответственно. Трансляция велась на сайте телеканала «Матч ТВ».

Матчи пройдут 7 и 14 марта.

В предыдущем раунде «Зенит» оказался сильнее турецкого «Фенербахче». Первая встреча завершилась победой соперников со счетом 1:0, однако в домашней игре петербуржцы выиграли со счетом 3:1.

«Краснодар» в 1/16 финала прошел немецкий «Байер». Первый матч завершился безголевой ничьей, в Леверкузене команды также не выявили сильнейшего (1:1), однако российский клуб прошел дальше благодаря голу, забитому на выезде.

Финал турнира пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку, Азербайджан.

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