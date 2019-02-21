Собиравшийся в Европу футболист «Зенита» перейдет в «Ростов»

Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля перейдет в «Ростов» на правах аренды. Об этом сообщает Sport24.

Словенец уже прибыл в расположение «Ростова» и провел первую тренировку с командой. Ожидается, что контракт с 28-летним игроком обороны будет оформлен в ближайшее время.

Первоначально Мевля должен был перейти в «Эмполи», выступающем в чемпионате Италии. Слухи о возможной сделке велись с начала февраля 2019-го. Тем не менее, переход сорвался.

По данным «Спорт день за днем», сделку по переходу словенца в итальянский клуб не успели оформить до закрытия зимнего трансферного окна в Европе. В клубе рассчитывали, что Федерация футбола Италии пойдет навстречу и разрешит зарегистрировать новичка вне дозаявочного периода.

Словенец выступает за «Зенит» с августа 2017-го. Защитник перешел в санкт-петербургский клуб именно из «Ростова». В нынешнем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!