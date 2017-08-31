«Зенит» купил словенца из «Ростова»

Словенский защитник Миха Мевля перешел из «Ростова» в «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Контракт 27-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан на четыре года. По информации «Спорт-Экспресса», сумма трансфера составила четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне в составе «Ростова» Мевля провел 29 матчей, в которых забил один мяч. За национальную команду словенец провел пять матчей, отличился один раз.

Нынешним летом «Зенит» приобрел пять аргентинцев: хавбека Эмилиано Ригони из «Индепендьенте», полузащитника Леандро Паредеса из итальянской «Ромы», форварда Себастьяна Дриусси из аргентинского «Ривер Плейта», защитника Эмануэля Маммана, выступавшего за французский «Лион», и полузащитника Матиаса Краневиттера, игравшего за мадридский «Атлетико».

Кроме того, состав сине-бело-голубых, помимо Мевли, пополнили три игрока из «Ростова»: защитник Денис Терентьев, хавбек Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз.