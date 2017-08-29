Российский футбольный арбитр забил мяч с центра поля

Видео: sport-express.ru

Российский футбольный арбитр Владислав Безбородов сыграл в товарищеском матче за команду ветеранов латвийского «Вентспилса» против нынешнего состава клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра была посвящена 20-летию коллектива и завершилась со счетом 5:5. Безбородов забил два мяча, один из них получился особенно красивым. Судья принял мяч в центральном круге, откуда нанес удар, перебросив голкипера.

За «Вентспилс» Безбородов играл на позиции нападающего с 1999 по 2001 год. Также в его активе выступления за «Зенит», минское и петербургское «Динамо». С 2007 года в качестве арбитра обслуживает матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).