Футболист «Эвертона» забил мяч с 50-ти метров в матче Лиги Европы

Видео: COX/ ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ / YouTube

Полузащитник английского «Эвертона» и сборной Исландии по футболу Гильфи Сигурдссон отметился эффектным голом в игре плей-офф Лиги Европы против хорватского «Хайдука». Видео взятия ворот размещено на канале COX в YouTube.

Хавбек отобрал мяч в центре поля, после чего нанес удар с расстояния примерно в 50 метров. Исландцу удалось перебросить вышедшего из ворот голкипера и сравнять счет. Игра закончилась вничью — 1:1.

Благодаря этому результату «Эвертон» вышел в групповой этап Лиги Европы, так как первая встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу англичан.