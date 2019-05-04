Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сине-бело-голубые в матче 27-го тура сыграли вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1. Голами отличились полузащитник чеченской команды Исмаэл Силва (55-я минута) и нападающий петербуржцев Себастьян Дриусси (87-я минута). Ближайший преследователь петербургской команды — «Локомотив» — проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

Таким образом, «Зенит» набрал 58 очков и оказался недосягаемым для железнодорожников, у которых в активе 49 очков. В случае, если петербуржцы проиграют все три оставшиеся встречи, а «Локомотив» выиграет — у команд будет равное количество очков. Однако преимущество будет на стороне «Зенита» за счет личных встреч (победа со счетом 5:3 и ничья 1:1).

«Зенит» стал пятикратным чемпионом России. До этого команда выигрывала премьер-лигу в 2007-м, 2010-м, 2012-м и 2015 году.

В прошлом сезоне «Локомотив» стал чемпионом России. Команда выиграла турнир впервые за 14 лет.

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