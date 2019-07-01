«Зенит» решил избавиться от получавшего больше всех в России футболиста

Санкт-петербургский «Зенит» и полузащитник Клаудио Маркизио ведут переговоры о расторжении контракта. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, итальянский полузащитник может покинуть команду, за которую выступает менее года. При этом договор с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

Маркизио стал игроком санкт-петербургской команды в сентябре прошлого года. Российский футбольный союз разрешил «Зениту» заявить его после закрытия трансферного окна. Итальянец является самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате России. По информации СМИ, он получает 6,5 миллиона евро в год. За «Зенит» в сезоне-2018/2019 он сыграл 15 раз и забил два гола. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травм.

Маркизио выступал за туринский «Ювентус» и в общей сложности провел в системе этого клуба 25 лет. В составе «старой синьоры» хавбек семь раз становился чемпионом Италии.

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