Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3:4
(Б)
1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
НХЛ - регулярный чемпионат
Андреас Сеппи
Окончен
3
:
6
6
:
3
6
:
3
Карен Хачанов
Кубок Кремля (м)
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Авангард
Омск
КХЛ - регулярный чемпионат
Ницца
Ницца
Окончен
1:4
ПСЖ
Париж
Франция - Лига 1 • 10-й тур
Последние новости
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
НАСА показало «портал в другое измерение»
Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановили
К золотодобытчикам пришли с обысками после прорыва дамбы
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае показали с воздуха
В России открыли аллею с поролоновыми русалками за полмиллиона рублей
Россия раскошелилась на ВНЭУ для выдерживающей 12 суток под водой «Пираньи»
Объявлен траур по жертвам прорыва дамбы в Красноярском крае
Финская журналистка описала впечатления от российского плацкарта
Новости партнеров

Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту на Кубке мира

Перейти в «Мою Ленту»
Маргарита Васильева

Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на участие в гонках Кубка мира сезона-2019/2020. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Таким образом, на турнире российская команда будет представлена пятью биатлонистками. Ранее у россиянок было шесть квот.

Решение обусловлено аннулированием результатов россиянки Маргариты Васильевой, дисквалифицированной на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка получила наказание из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Вернуться в биатлон спортсменка сможет в марте 2021 года. Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы.

Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов в марте этого года. Это не позволило ей поехать на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. Позднее спортсменка раскритиковала Союз биатлонистов России (СБР) за то, что они не захотели разбираться в нормативных документах и письмах от IBU.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пропустившая допинг-тесты российская биатлонистка дисквалифицирована
Российская биатлонистка пропустила допинг-тест и пропустит чемпионат мира
Российский биатлон обвинили в сливе дезинформации
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня

«Я вырос на улице — там нет правил»

Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
14:16Сегодня

Непобежденный американец бросил вызов лучшему бойцу UFC

12:59Сегодня

Слуцкий пошутил над Дзюбой и нарвался на ответ

11:27Сегодня

Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы

Спорт00:0318 октября
Алина Загитова

«Мне говорили, что я середнячок»

У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
09:49Сегодня

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить команду Панарина

08:46Сегодня

Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика в бою за звание чемпиона мира

06:25Сегодня

Месси захотел избежать прикованности к «Барселоне»

Спорт00:0517 октября

«Их матчи превращались в кровавый кошмар»

Один из самых популярных клубов Англии не играет в АПЛ. Откуда у него армия фанатов?
23:3018 октября

В Англии проведут турнир MMA по схеме из 1990-х

21:1518 октября

УЕФА разведет команды из России и Косова

20:2918 октября

Фигуристка Самодурова выиграла короткую программу на турнире в Минске

Россия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Стало известно о жалобах на золотодобытчиков в районе прорыва дамбы в Сибири
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
В России открыли аллею с поролоновыми русалками за полмиллиона рублей
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Симоньян родила дочь
Все материалы
Мир
В Европе разгромили белорусскую ОПГ
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Минэнерго США отказалось предоставить документы для импичмента Трампа
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
В Германии начались секретные учения НАТО в условиях «атомной войны»
Все материалы
Бывший СССР
Смертность на Украине в два раза превысила рождаемость
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Окружение Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Лукашенко порассуждал об усталости за 25 лет президентства
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Правительство Украины сочли командой дилетантов
Все материалы
Экономика
Крупнейшую сделку в истории снова отложат
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
Названы сроки отсоединения Украины от энергетической системы России
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Российская компания вошла в сотню лучших работодателей мира
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
«Нафтогаз» нашел хитрый способ не платить России и сэкономить
Все материалы
Силовые структуры
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Арестованный полковник московской полиции принял взятку за самогон
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковников московской полиции арестовали за вымогательство миллионов у адвоката
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Друг сбившего «пьяного» мальчика полицейского объяснил его невиновность
Все материалы
Наука и техника
НАСА показало «портал в другое измерение»
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Россия раскошелилась на ВНЭУ для выдерживающей 12 суток под водой «Пираньи»
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
FEDOR «признал» выполнение секретной миссии в космосе
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
В России рассекретили малоизвестную ядерную МБР
Все материалы
Спорт
Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту на Кубке мира
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
Непобежденный американец бросил вызов лучшему бойцу UFC
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
Слуцкий пошутил над Дзюбой и нарвался на ответ
Заслужить прощение
Суперматч МЮ — «Ливерпуль», погоня «Сити», шанс «Челси» — главные интриги тура АПЛ
Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы
Все материалы
Культура
Концерт Little Big в российском городе оказался под угрозой из-за звонка «сверху»
«Миллиарда недостаточно!»
 
Китай отложил премьеру «Однажды в… Голливуде» из-за сцены избиения Брюса Ли
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Стало известно об избиении актера Марьянова перед смертью
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире и лишил ее дара речи
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Иностранцы обругали российскую блогершу за неуместное фото из Барселоны
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Вдова Доренко представила фильм о журналисте
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Звезда «Физрука» отправилась на шоу «Холостяк»
Все материалы
Ценности
Женщина подхватила смертельно опасную инфекцию после посещения салона красоты
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Самая молодая миллиардерша в мире нашла новый способ подзаработать
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Роскошный салон Boeing 747 королевской семьи показали изнутри
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Ошибка в речи Трампа опозорила его перед модниками
Все материалы
Путешествия
Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Младенец умер на борту летевшего в Москву самолета
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Составлен портрет идеального туриста
Все материалы
Из жизни
Одинокая женщина завела 300 ручных крыс и пожалела
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Медведь остался без орешков, пришел в город и покалечил четырех человек
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Отец спас ребенка из-под колес автобуса ценой своей жизни
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Подаренный британке минипиг оказался обычной свиньей
Все материалы
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
UAZ придумал фары для «Русского Прадо»
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin
Все материалы
Дом
В России объявили об отмене документов на поверку счетчиков
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Найдено самое дешевое жилье Москвы
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
У бывшего возлюбленного Заворотнюк вслед за квартирой отберут баню и гараж
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Ступени московского Театра эстрады оказались утерянным надгробным памятником
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Названо препятствие для внедрения беспилотных машин в России
Над малыми экспортерами предложили ослабить контроль
Все материалы