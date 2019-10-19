Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту на Кубке мира

Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на участие в гонках Кубка мира сезона-2019/2020. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Таким образом, на турнире российская команда будет представлена пятью биатлонистками. Ранее у россиянок было шесть квот.

Решение обусловлено аннулированием результатов россиянки Маргариты Васильевой, дисквалифицированной на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка получила наказание из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Вернуться в биатлон спортсменка сможет в марте 2021 года. Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы.

Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов в марте этого года. Это не позволило ей поехать на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. Позднее спортсменка раскритиковала Союз биатлонистов России (СБР) за то, что они не захотели разбираться в нормативных документах и письмах от IBU.

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