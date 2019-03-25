Российский биатлон обвинили в сливе дезинформации

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, которой грозит двухлетняя дисквалификация за пропуск допинг-тестов, раскритиковала Союз биатлонистов России (СБР). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Происходит дезинформация общества. Например, СМИ написали, что моя апелляция отклонена, но апелляция подается на решение о дисквалификации, а его никто не выносил. Это все идет от "источника в СБР, осведомленного о ходе дела"», — заявила Васильева. Она отметила, что всю информацию о ходе ее дела сливал кто-то из Союза.

Биатлонистка обвинила СБР в проблемах с допинг-офицерами. По ее словам, представителям организации не захотелось разбираться в нормативных документах и письмах от Международного союза биатлонистов (IBU) на английском языке.

В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет.

27-летняя биатлонистка дебютировала в составе сборной на Кубке мира только в сезоне-2018/2019. В личных гонках она не поднималась выше 13-го места.

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