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Российской биатлонистке пригрозили наказанием за игнорирование допинг-тестов

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Маргарита Васильева

Российская биатлонистка Маргарита Васильева трижды в течение последних 12 месяцев пропустила допинг-тесты, что, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, приравнивается к нарушению правил. Об этом сообщает Sports.ru.

Отмечается, что в зависимости от степени вины спортсменки она может получить дисквалификацию сроком от одного до двух лет. Причина пропуска Васильевой допинг-тестов не сообщается.

27-летняя биатлонистка дебютировала в составе сборной на Кубке мира только в сезоне-2018/2019. В личных гонках Васильева не поднималась выше 13-го места, но в эстафетах однажды стала победительницей (на этапе в Оберхофе) и еще один раз заняла 10-е место (в канадском Кэнморе).

По ходу сезона критике со стороны иностранных биатлонистов подвергся россиянин Александр Логинов. Спортсмен с 2014 по 2016 год был дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил, однако вернулся в биатлон. В этом сезоне он занимает третье место в общем зачете Кубка мира.

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