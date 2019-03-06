Российская биатлонистка пропустила допинг-тест и пропустит чемпионат мира

Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в пропуске трех допинг-тестов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника агентства, это не позволит ей выступить на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Уточняется, что Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось рассмотрением дела, не приняло объяснений спортсменки. Она утверждает, что случайно пропустила третий допинг-тест за год.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, спортсменке также может грозить дисквалификация на срок до двух лет.

27-летняя биатлонистка дебютировала в составе сборной на Кубке мира только в сезоне-2018/2019. В личных гонках Васильева не поднималась выше 13-го места, но в эстафетах однажды стала победительницей (на этапе в Оберхофе) и еще один раз заняла 10-е место (в канадском Кэнморе).

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