Пропустившая допинг-тесты российская биатлонистка дисквалифицирована

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Решение было принято антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) 17 сентября, передает ТАСС.

Спортсменка получила наказание из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил. В последний раз Васильева не явилась на тестирование 4 февраля. Она доказывала, что пропуски были случайными, однако эти доводы не были приняты.

Вернуться в биатлон спортсменка сможет в марте 2021 года. Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы.

В марте Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов, что не позволило ей поехать на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. Ей грозило до двух лет дисквалификации. Позднее спортсменка раскритиковала Союз биатлонистов России (СБР). По ее словам, представителям организации не захотелось разбираться в нормативных документах и письмах от IBU.

27-летняя биатлонистка дебютировала в составе сборной на Кубке мира только в сезоне-2018/2019. В личных гонках Васильева не поднималась выше 13-го места, но в эстафетах однажды стала победительницей (на этапе в Оберхофе) и еще один раз заняла 10-е место (в канадском Кэнморе).

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