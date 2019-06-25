Российских биатлонистов признали участниками допинг-схемы

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал российских спортсменов Александра Печенкина и Александра Чернышова на четыре года. Об этом сообщается на сайте организации.

Биатлонисты были отстранены по результатам проверки базы данных Московской лаборатории. Печенкин и Чернышов оказались виновными в нарушении антидопинговых правил с отягчающими обстоятельствами — их признали участниками организованной допинг-схемы. Дисквалификация обоих спортсменов отсчитывается с 21 июня 2019 года.

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Также IBU аннулировал результаты Печенкина в период с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года, результаты Чернышева аннулированы с 17 июля 2014 до настоящего времени.

Печенкин — двукратный чемпион мира среди юниоров. Он также имеет опыт выступления на взрослом Кубке мира. Чернышов соревновался на уровне Кубка IBU.

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