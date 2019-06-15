В руководстве РУСАДА рассказали об угрозе от российского чиновника

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что получала угрозы от бывшего министра спорта Мордовии Владимира Киреева. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Пахноцкая вспомнила, что РУСАДА имело проблемы с доступом к мордовским ходокам, которые неточно указывали свое местоположение. Из-за этого офицеры не могли провести внезапное тестирование. По ее словам, они не называли номера комнат, в которых проживали в мордовском Центре олимпийской подготовки.

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Домашний адрес легкоатлеты также называть отказались. В качестве решения проблемы Пахноцкая предложила спортсменам в назначенный час регулярно выходить в холл Центра и ждать возможного тестирования. «После этого мне позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: "Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?" Причем он звонил на рабочий номер, и я предупредила, что разговор записывается», — заявила Пахноцкая.

В феврале 2016 года скоропостижно скончались исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев и председатель исполнительного совета Вячеслав Синев. Это произошло после того, как РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в результате допингового скандала, связанного с сокрытием положительных допинг-проб российских спортсменов. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года.

В июне глава WADA Оливье Ниггли признал РУСАДА независимым органом и отметил, что организация достигла успехов в борьбе с допингом. Гендиректором российского агентства сейчас является Юрий Ганус.

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