Раскрыта еще одна скрывавшая положительные допинг-пробы страна

Румынское антидопинговое агентство (ANAD) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб. Об этом сообщается в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), выдержки из которого опубликованы на сайте Sports Integrity Initiative.

WADA провело расследование, в ходе которого выяснило, что ANAD заставило антидопинговую лабораторию в Бухаресте скрыть положительные пробы как минимум трех спортсменов. Указания лаборатории поступали от руководства ANAD. Отмечается, что скрывать пробы требовала Гразьела Елена Выжьялэ, занимавшая до января 2019 года пост президента румынского агентства. Генеральный директор ANAD Валентина Александреску либо закрывала глаза на деятельность коллеги, либо была пособником.

В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено соответствия кодексу WADA после допингового скандала, связанного с сокрытием положительных допинг-проб российских спортсменов. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года.

В июне Оливье Ниггли, глава WADA, признал РУСАДА независимым органом и отметил, что организация достигла успехов в борьбе с допингом.

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